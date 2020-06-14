Солнечная сухая погода ожидает москвичей 14 июня

В Москве 14 июня ожидается солнечная погода без осадков, воздух прогреется до 22 градусов.
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Сегодня в столице будет солнечно, сухо, но прохладно. Мы ожидаем переменную облачность, без осадков, температура максимальная днем в столице — 20-22 градуса, по области от 18 до 23, — рассказал он.
По прогнозам синоптика, в городе ожидается юго-восточный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление — 753 миллиметра ртутного столба.
Ранее NEWS.ru писал о том, что до вечера 14 июня в Москве и Подмосковье Гидрометцентром России объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.
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