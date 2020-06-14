Солнечная сухая погода ожидает москвичей 14 июня

https://static.news.ru/photo/7490ff48-ae09-11ea-8d04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 14 июня ожидается солнечная погода без осадков, воздух прогреется до 22 градусов.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Александра Синенкова. По его словам, при этом в столице будет прохладно.

Сегодня в столице будет солнечно, сухо, но прохладно. Мы ожидаем переменную облачность, без осадков, температура максимальная днем в столице — 20-22 градуса, по области от 18 до 23, — рассказал он.

По прогнозам синоптика, в городе ожидается юго-восточный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление — 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее NEWS.ru писал о том, что до вечера 14 июня в Москве и Подмосковье Гидрометцентром России объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.