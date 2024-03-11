Солнце светило чуть больше суток с начала марта в Петербурге Синоптик Колесов: с начала марта солнце в Петербурге светило всего 28 часов

Солнце в Санкт-Петербурге светило только пять дней с начала марта и совсем немного, а именно 28 часов, сообщил в Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов. Он также отметил отсутствие осадков в первую декаду марта. По его словам, самые сухие периоды в первый весенний месяц были зафиксированы в середине прошлого века.

Солнце светило в начале марта всего пять дней и немного, только 28 часов. В первой декаде 1972 года солнце светило все десять дней и очень много — 78 часов, так что сравнивать эти показатели даже не стоит, — написал Колесов.

Синоптик добавил, что в начале месяца в Северной столице также был зафиксирован один температурный рекорд — 3 марта столбики термометров достигли значения в +6,8 градуса. Как отметил Колесов, затем во второй половине декады в город пришла холодная погода и температура для этого периода фактически приблизилась к норме.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что на Волге ожидается очень сильное понижение температуры, после чего столбики термометров резко устремятся к нулю. Синоптик предупредил, что погодная аномалия затронет Самарскую, Нижегородскую и Кировскую области, а также Республику Татарстан. Вильфанд подчеркнул, что резкие колебания температуры приведут к гололеду и осадкам в виде мокрого снега.