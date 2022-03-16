Солнце на службе холода: учёные нашли способ защитить вечную мерзлоту

Учёные и студенты МГТУ имени Баумана запатентовали изобретение, которое поможет сохранить вечную мерзлоту в Арктике и обеспечить безопасность транспортной, промышленной и жилищной инфраструктуры в условиях изменяющегося климата. Речь идёт о системе «Пермафрост» , основанной на использовании фотоэлектрических или тепловых преобразователей солнечной энергии и тепловых насосов. Разработчики отмечают, что сочетание пассивных методов предотвращения нагрева грунта и активных методов его охлаждения в тёплое время года гарантированно обеспечивает отрицательные температуры на глубине уже в несколько дециметров. Это позволит продлить срок эксплуатации сооружений и сократить вероятность нанесения ущерба окружающей среде. О том, что из себя представляет данный проект и зачем он нужен, в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал один из его создателей — заведующий лабораторией учебно-научного центра «Фотонная энергетика» Егор Локтионов.

— Егор Юрьевич, насколько активны изменения климата сейчас и как они влияют на инфраструктуру в России?

— Климат на планете меняется, а в Арктике эти процессы проявляются раза в два-три быстрее. Это приводит к тому, что мерзлота тает, а помимо этого системы термостабилизации, там, где они были построены для домов, нефтехранилищ, плотин и других объектов, начинают работать на нерасчётных режимах. Например, «Транснефть» выявила, что почти в два раза снизилась фактическая производительность этих систем по сравнению с расчётными значениями. Соответственно, это всё будет приводить к разрушениям объектов и прочим проблемам типа утечки нефтепродуктов в Норильске. К тому же резко снизится пропускная способность железной дороги из-за деформации рельсов вследствие подвижек грунта. У нас Транссиб и БАМ и так перегружены, а из-за этих процессов придётся существенно снижать скорость движения. У нас сейчас зашевелились хотя бы с мониторингом состояния вечной мерзлоты. Ну, увидят, что она действительно везде деградирует. А дальше-то что делать? В общем, мы стали думать о том, как эту проблему можно решить. Традиционные системы, которые сейчас есть, — это пассивные системы термостабилизации.

Егор Локтионов архив Егора Локтионова

— А в чём заключается суть их работы?

— Один вариант — это располагать теплоизоляцию на определённой глубине, например, под железнодорожной насыпью. С одной стороны, эта теплоизоляция уменьшает поток тепла в грунт летом, но обратный эффект заключается в том, что и зимой она не даёт грунту промораживаться. А поскольку у нас есть положительный температурный тренд, то, соответственно, грунт под этой пассивной теплоизоляцией точно также будет иметь тенденцию к нагреву.

Самый распространённый сейчас метод (с точки зрения строителей он активный, но с точки зрения энергетической — пассивный) — это сезонные охлаждающие устройства или термостабилизаторы. Это такая труба, по которой циркулирует обычно жидкий теплоноситель и зимой закачивает холод вглубь грунта. То есть это система, которая позволяет накапливать природный холод. Но поскольку у нас зима становится теплее, а лето жарче и продолжительнее, то такой термостабилизатор не успевает за зиму накопить достаточное количество холода.

Такие трубы также замораживают грунт под сваями фундамента разных сооружений, то есть на большой глубине. Но проблема заключается в том, что оттаивание верхних слоёв они фактически не предотвращают. И, например, когда строят дороги, они расползаются в стороны, потому что заморозка грунта на глубине помогает не очень сильно.

Из-за таяния поверхностных слоёв возникает новая проблема — воронки газовых выбросов, как на Ямале. Ранее мерзлота сдерживала давление подземных газов, а теперь, когда грунт протаивает, его начинает выпучивать. Сначала появляется бугор, под воздействием солнца грунт окончательно протаивает и без льда не может сдерживать давления. Затем газ прорывается и кроме создания дыры в поверхности земли он ещё как правило воспламеняется. Из-за этого начинаются тундровые пожары, а если это произойдёт рядом с каким-либо промышленным объектом, то последствия могут быть самые плачевные.

Поэтому сейчас всё чаще в летний период начинают применять холодильные машины. Это очень дорого, но в экстренных случаях, когда нужно остановить развитие оттаивания мерзлоты, приходится делать так. Привозятся машины, генераторы, цистерны с соляркой...

— Что из себя представляет проект «Пермафрост»? В чём заключается его уникальность?

— Изначально у нас проект был связан с энергоснабжением на железных дорогах с помощью солнечных батарей. Когда мы стали изучать тепловое состояние грунта под солнечными батареями и выяснили, что он охлаждается, железнодорожники сказали, что это может решить их давнюю проблему с вечной мерзлотой.

Есть ещё пассивные методы охлаждения, когда создаётся экран, чтобы солнце не светило на землю, а также отводятся осадки, с которыми в грунт тоже поступает довольно много тепла. На Тибете такие экраны хорошо работают, но там солнце ходит высоко, по ночам морозит и такие экраны там помогли. У нас в Якутии пробовали, но эффект оказался недостаточным. Поэтому мы решили скомбинировать экраны и холодильные машины. Но энергию для холодильных машин мы берём не от ископаемого топлива, а от солнечных батарей, из которых предлагаем делать защитные экраны. Расчёты показали , что энергии, поступающей от таких элементов питания, будет вполне достаточно для того, чтобы охлаждать грунт.

Экспериментальная установка проекта «Пермафрост» архив Егора Локтионова

Другой момент заключается в том, что мы охлаждаем не глубокие слои грунта, а поверхность, то есть просто не позволяем теплу пройти вглубь. Это особенно важно в районах интенсивной человеческой деятельности, поскольку из приповерхностных слоев мерзлоты вытаивают неизвестные науке вирусы и устойчивые к существующим антибиотикам бактерии.

— А насколько эта технология дешевле, чем система холодильных машин, работающих на сжигании углеводородов?

— Стоимость сопоставима с сезонными охлаждающими устройствами — около $200 за один квадратный метр. Самые дорогие элементы — это тепловой насос и солнечные батареи. Но стоимость солнечных батарей уже несколько десятилетий снижается на 25% в год, а тепловых насосов — примерно на 10% в год. Самое главное в том, что основной фактор, влияющий на растепление грунта — это солнце, но чем сильнее оно будет светить, тем больше холода мы сможем произвести. Таким образом эта положительная обратная связь позволяет нам не зависеть от изменения климата, в отличие от сезонных охлаждающих устройств.

Другое преимущество заключается в том, что сезонные охлаждающие устройства несут только одну функцию, а наш проект предусматривает дополнительные возможности.

Во-первых, всегда есть распределённый по всему защищающему объекту источник электроэнергии, что позволяет заниматься качественным мониторингом вечной мерзлоты. Сейчас этот мониторинг ограничен тем, что это отдалённые районы и там нет никакой связи, и чтобы оперативно передавать оттуда информацию, например, посредством спутниковой связи, нужна энергия. У нас эта энергия будет всегда доступна.

Во-вторых, тепло, которое мы отводим из грунта, мы можем не «выбрасывать» в воздух, а использовать по назначению. На севере всегда тепло нужно — либо для нефтегазовых технологических процессов, либо для отопления домов, либо мы ещё предлагаем вариант отводить тепло в теплицы. В Арктике, особенно в отдалённых регионах вроде Чукотки, имеется проблема с овощами и фруктами — их туда доставляют самолётами 2 раза в год, из-за чего и лук, и апельсины стоят по 900 рублей. А если тепло отводить в теплицы и условные помидоры, выращенные уже там, продавать не по 900, а по 500 рублей за килограмм, то в итоге вся предложенная нами система — и теплицы, и насосы, и батареи — окупится за один год. Если просто тепло продавать по текущей рыночной цене для отдаленных поселков — за 3 года.

Роман Денисов/Global Look Press

Наш способ также применим для стабилизации береговых обрывов, продления сроков существования зимников, предотвращения оползневых и термокарстовых явлений, сохранения ледников.

— Каковы перспективы внедрения запатентованных разработок на практике, когда будут устанавливаться первые устройства для термостабилизации? Есть ли какие-либо договорённости с арктическими регионами на этот счёт?

— Всё зависит от заказчика. Недавно мы получили грант от Российского научного фонда (РНФ), и скоро будем строить в Архангельской области экспериментальную установку — усовершенствованную версию той, которая уже доказала работоспособность нашего способа.

— А федеральные власти какую-то поддержку оказывают?

— С властями мы надеемся наладить взаимодействие через Агентство стратегических инициатив. Принципиально, мы готовы к запуску проекта в любой момент, потому что наша технология опирается на использовании широко доступного оборудования. Солнечные батареи сейчас есть везде, тепловые насосы и холодильные машины — тоже. Технологии монтажа — инженерная сантехника, электрика — также повсеместно используются и установки можно разворачивать в любых масштабах. Вопрос в том, кто осознает необходимость в нашей технологии и захочет попробовать. Мы считаем, что в первую очередь наша технология должна быть востребована у тех, кто обеспечивает контракты полного жизненного цикла, потому что они несут все риски, связанные с обслуживанием. Например, часто бывает, что дорогу построили и сдали, а дальше проектировщиков и строителей не волнует, во что будет обходиться ее содержание и ремонт. А ремонты дорог в зоне вечной мерзлоты обходятся в миллиарды рублей ежегодно. Одни заинтересованы в том, чтобы эти деньги постоянно тратились из бюджета или ещё откуда-то, но другие — нет, если они взялись на 20 лет обслуживать — все эти затраты идут из их кармана. Соответственно, они нужно построить сразу так (даже если капитальные затраты будут больше), чтобы потом не тратить большие деньги на ремонты.

Например, в РЖД должны быть заинтересованными во внедрении контрактов жизненного цикла, потому что они замкнутая организация и для них это было бы выгодно, но пока там все по-старинке. Росавтодор уже перестраивается. Также мы установили контакт с инженерно-техническим центром Газпрома, но пока там всё застопорилось. Видимо, у них сейчас более насущные проблемы.

— Не повлияют ли санкции в части ограничения поставок инновационного оборудования в РФ на продолжение работ? Можно ли говорить, что проект будет реализован силами внутренних ресурсов отечественной науки и промышленности?

— Вполне может быть реализован, потому что в России есть своё производство солнечных батарей, и их пока должно хватить. Плюс их выпуск прекрасно налажен в Китае, а Китай будет продолжать продавать свою продукцию всем, кто в ней заинтересован.

Что касается холодильных машин, то мы их всегда делали сами. Если, допустим, бытовая техника сейчас сильно зависит от импортных комплектующих, особенно в части компрессоров, то для промышленного холода в России всё производится.