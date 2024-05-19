Солистка Ярославской филармонии погибла в ДТП Солистка Ярославской филармонии Альбина Хрипкова погибла в ДТП

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Солистка Ярославской филармонии Альбина Хрипкова погибла в результате аварии, сообщил глава региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале. Отмечается, что в ДТП также погибла преподаватель фортепиано в детской школе искусств Елена Лумми.

Трагическая новость для нашего региона и всего мира культуры. В автокатастрофе погибли оперная певица Альбина Хрипкова и преподаватель фортепиано Елена Лумми, — написал глава региона.

Губернатор подчеркнул, что Хрипкова внесла значительный вклад в развитие музыкального искусства. Она сотрудничала с ведущими оркестрами и лучшими коллективами, гастролировала по всему миру, училась у знаменитых маэстро вокала, добавил Евраев.

Погибшая Лумми более 30 лет проработала преподавателем и концертмейстером в детской школе искусств имени Собинова, отметил губернатор. Она вела класс фортепиано, руководила фортепианным ансамблем. В региональном правительстве агентству РИА Новости сообщили, что ДТП произошло ночью на трассе М-8 «Холмогоры» в Ростовском районе Ярославской области.

Накануне пять человек погибли в лобовом ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти, еще один человек получил серьезные травмы. На участке Гостилицкого шоссе, расположенного близ деревни Лопухинки, лоб в лоб столкнулись две иномарки: Volkswagen и Mitsubishi. Водитель последней предварительно считается виновником аварии, сейчас он находится в тяжелом состоянии. Предполагается, что он попытался обогнать машину, но не убедился в безопасности маневра.