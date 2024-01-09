Солиста «Щенков» доставили в суд Солиста группы «Щенки» Тесли доставили в петербургский суд

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Тесли (настоящее имя — Максим Моисеев)

Солиста группы «Щенки» Максима Тесли (настоящее имя — Максим Моисеев) доставили в Калининский районный суд Санкт-Петербурга, сообщает Объединенная пресс-служба судов города. Там пройдет заседание по административному делу музыканта, который во время концерта вышел на сцену в одном носке на половом органе.

В Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга доставили «героя с носком». У нас он одет, чему мы очень рады, — говорится в сообщении.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее заявила, что солист «Щенков» подражал рэперу Vacio, который пришел на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой также в одном носке. По ее словам, за такое поведение Vacio в общей сложности получил 25 суток ареста, после чего ему вручили повестку в военкомат.

Актриса Яна Поплавская предложила ввести статью «вызов обществу» для хулиганящих в Сети блогеров и музыкантов. По ее мнению, таких личностей необходимо подвергать «забвению» на 15 лет и конфисковывать у них аккаунты в соцсетях. Артистка считает, что за подобные действия, какие позволил себе солист «Щенков», публичных людей должно наказывать общество.