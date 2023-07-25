Солист «Руки Вверх!» высказался о драке фаната с полицией перед концертом Певец Жуков попросил поклонников приходить на концерты трезвыми после драки фаната с полицией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков

Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков обратился к поклонникам после драки фаната коллектива с полицейским перед концертом в Лужниках. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он призвал зрителей приходить трезвыми на подобные мероприятия. По словам певца, данный инцидент был единственным на концерте в Москве. Кроме того, Жуков заявил, что для аудитории группы подобное поведение обычно не свойственно.

Мне очень жаль, что человек, пришедший на наш музыкальный праздник, скажем так, «перебрал с подготовкой» и вступил в конфликт с сотрудниками охраны и правопорядка. Обычно нашим поклонникам такое несвойственно. Если он на самом деле нарушил закон, за это придется ответить, — подчеркнул артист.

Солист группы отметил, что у «Руки Вверх!» очень дружная и взрослая аудитория, многие приходят на концерты семьями. По его словам, концерт в Лужниках 22 июля в целом прошел хорошо за исключением драки фаната с полицией. Жуков добавил, что группа обещает обеспечить зрителей хорошим настроением на каждом выступлении и без помощи алкоголя.

Против 47-летнего поклонника группы «Руки вверх» Рустама Велиева ранее возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Он ударил двух полицейских, которые не хотели пускать его на концерт в московских «Лужниках». Мужчина был пьян.