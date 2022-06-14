Солдаты рассказали, как пережитая война повлияла на их психику

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Вернувшиеся из зон боевых действий солдаты долгое время страдают от посттравматических расстройств и кошмаров, они не могут адаптироваться к гражданской жизни и иногда неадекватно реагируют на неожиданные раздражители, рассказали ветераны, прошедшие первую, вторую чеченские кампании и другие горячие точки. Сержант запаса Андрей в беседе с Lenta.ru признался, что не может найти себе возлюбленную из-за кошмарных снов.

В основном снится старое: когда отбивали танкистов, за это орден где-то плавает у меня. Когда их сожгли в машине, вытаскивали мы их, а они еще горели. Камуфляж, который плавился на них, к рукам приставал. Крики их от боли. Снится, как у взводного бежит кровь из раны, как из крана, — вспомнил Андрей.

Рядовой разведвзвода Сергей Палкин добавил, что ему тоже часто снится, будто он находится в зоне боевых действий. По его словам, атмосфера войны «держит и сидит в подсознании». Сержант Михаил Голубчиков признался, что ему каждую ночь снится чеченец с оторванной от взрыва головой.

По словам военных, они могут непривычным образом реагировать на взрывы петард и фейерверков: кто-то из бывших солдат пугается, а кто-то — ложится на землю и прикрывает находящихся рядом людей.

В конце марта спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил разработать законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий добровольцам из России, входящим в воинские подразделения Донецкой и Луганской народных республик. Инициативу единогласно поддержали депутаты Госдумы.

Согласно разработанному законопроекту, добровольцы получат различные меры социальной защиты. Они будут такими же, как и у ветеранов Афганистана, Сирии и других горячих точек. 10 мая законопроект о признании добровольцев России в Донбассе ветеранами боевых действий передан на рассмотрение правительству РФ.