Солдат-срочник ВСУ рассказал, как расстрелял сослуживцев

Солдат-срочник ВСУ Артемий Рябчук рассказал, как расстрелял сослуживцев. В результате стрельбы возле автозавода Южмаш погибли пять человек, среди которых четверо военных и одна гражданская. После задержания молодой человек сдался сотрудникам полиции и рассказал хронологию событий, пишет SHOT.

Рябчук рассказал , что принадлежал к оперативной группе, которой выдаются автоматы. Оружие хранится в специальном ящике, который называется «станица». По словам солдата, он снарядил один из магазинов, после чего открыл огонь по двум солдатам — «срочнику и контрактнику» — которые находились в помещении. Ещё одному человеку удалось сбежать.

Он также уточнил, что на месте присутствовал специальный человек, который каждые полчаса докладывает обстановку на объекте. Тогда Рябчук выстрелил в женщину, чтобы скрыть происходящее.

После чего захожу в открытый сейф, забираю все рожки, которые смог закинуть в ранец, - добавил юноша.

После этого он попытался пройти через КПП, однако сотрудница отказалась выпускать Рябчука, из-за чего он выстрелил ей в голову.

После чего я открыл одну из дверей выхода и начал палить по дверному замку, надеясь, что он вылетит, чтобы можно было пройти. У меня ничего не получилось. Я побродил по заводу, нашёл место, через которое смогу перепрыгнуть. Перерезал провод, перепрыгнул через ограду, после чего вышел за территорию завода, начал петлять по жилым районам и искать, так сказать, убежище, - рассказал стрелок.

Он подчеркнул, что ему удалось на трассе остановить машину с водителем, которая довезла его в район Левого берега. Там юноша нашёл заброшенное здание, где и бросил уже пустые магазины от автомата.

Инцидент произошёл на автозаводе Южмаш. В тёмное время суток солдат пришёл за оружием, после чего из автомата АК-47 расстрелял сослуживцев и скрылся. В городе был объявлен план «Сирена», в результате которого бойца удалось задержать.