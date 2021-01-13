Солдат-срочник Шойгу стал фигурантом уголовного дела

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Солдат-срочник из Тувы по фамилии Шойгу, ранее пожаловавшийся на дискриминацию по национальному признаку, оказался фигурантом уголовного дела, заявил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Так, дело было возбуждено по факту конфликта рядового с сослуживцем. Инцидент произошёл в конце ноября 2020 года, в настоящее время ведётся расследование.

Возможно, что на этом фоне возникло его эмоциональное заявление, — отметил Бабуркин, слова которого приводит ТАСС.

Он также добавил, что проведённая проверка не выявила каких-либо признаков дедовщины. В части солдата-срочника действительно были конфликты между военнослужащими, однако они носили исключительно межличностный характер.

10 января в своей социальной сети Шойгу заявил о притеснении призывников-тувинцев в воинской части, расположенной в Ростове Великом. После этого глава Тувы Шолбан Кара-оол заверил, что данный инцидент будет тщательно проверен.

Ранее NEWS.ru писал, что министр обороны Сергей Шойгу назвал цели, которые стоят перед военным ведомством и армией в наступившем году.

По его словам, одной из ключевых задач является сохранение темпа оснащения армии и флота современным вооружением. Глава Минобороны напомнил, что особое внимание на необходимость непрерывного движения вперёд вооружённых сил страны обратил верховный главнокомандующий Владимир Путин.