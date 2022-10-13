Покупатели в военторге «Эра стратега» в торговом комплексе «Савеловский»
На фоне мобилизации россияне бросились скупать всевозможную военную амуницию и экипировку. На этот ажиотаж отреагировал рынок, «порешав» взвинтить цены в военторгах, что уже заинтересовало контролирующие органы. В ФАС и прокуратуру посыпались жалобы, на которые ведомства поспешили отреагировать проверками.
NEWS.ru посетил магазины с армейской продукцией и зафиксировал в этом фоторепортаже то, что сейчас там происходит.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатели в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатели в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатели в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатели в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатели в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатели в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатели в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатели в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Продавец в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Продавец в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатели в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатели в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатели в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатели в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатели в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Покупатели в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»