Солдат спит, цены растут: что происходит в военторгах NEWS.ru обошел армейские магазины и узнал, есть ли там ажиотаж

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Покупатели в военторге «Эра стратега» в торговом комплексе «Савеловский»

На фоне мобилизации россияне бросились скупать всевозможную военную амуницию и экипировку. На этот ажиотаж отреагировал рынок, «порешав» взвинтить цены в военторгах, что уже заинтересовало контролирующие органы. В ФАС и прокуратуру посыпались жалобы, на которые ведомства поспешили отреагировать проверками.

NEWS.ru посетил магазины с армейской продукцией и зафиксировал в этом фоторепортаже то, что сейчас там происходит.