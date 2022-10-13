На фоне мобилизации россияне бросились скупать всевозможную военную амуницию и экипировку. На этот ажиотаж отреагировал рынок, «порешав» взвинтить цены в военторгах, что уже заинтересовало контролирующие органы. В ФАС и прокуратуру посыпались жалобы, на которые ведомства поспешили отреагировать проверками.

NEWS.ru посетил магазины с армейской продукцией и зафиксировал в этом фоторепортаже то, что сейчас там происходит.

Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Покупатели в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Покупатели в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Покупатели в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Покупатели в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Покупатели в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Покупатели в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Покупатели в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Покупатели в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Продавец в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Продавец в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Покупатели в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Покупатели в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Покупатель в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Товары в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Покупатели в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Покупатели в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Покупатели в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Покупатели в военторге «Эра стратега в торговом комплексе Савеловский»