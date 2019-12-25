https://static.news.ru/photo/2f16df56-2735-11ea-940b-fa163e074e61_660.jpg Александр Сокуров Фото: kremlin.ru

Режиссёр Александр Сокуров сообщил, что не собирается извиняться перед чеченским лидером Рамзаном Кадыровым.

Ранее он призвал пересмотреть присвоение званий Героя России Рамзану и Ахмату Кадыровым. В ответ на это глава Чечни сказал, что Сокуров неприязненно отзывается обо всём чеченском народе и стремится внести раздор в общество.

В интервью изданию « Кавказ.Реалии » режиссёр заявил, что вопрос об извинениях оскорбителен. Он отметил, что обращался не к Кадырову, а к президенту России Владимиру Путину.

У меня вопросов к Ахматовичу, или как вы его там назвали, нет! У меня давно нет вопросов к этой семье, — сказал Сокуров.

Ранее News.ru писал о том, что президент Владимир Путин прокомментировал награждение Рамзана Кадырова и его отца Ахмад-Хаджи званиями Героев России. Ранее режиссёр Сокуров поднял вопрос о необходимости пересмотреть решение. По словам российского лидера, просто так подобные звания никому не присваивают.