Режиссёр Александр Сокуров сообщил, что не собирается извиняться перед чеченским лидером Рамзаном Кадыровым.
Ранее он призвал пересмотреть присвоение званий Героя России Рамзану и Ахмату Кадыровым. В ответ на это глава Чечни сказал, что Сокуров неприязненно отзывается обо всём чеченском народе и стремится внести раздор в общество.
В интервью изданию «
У меня вопросов к Ахматовичу, или как вы его там назвали, нет! У меня давно нет вопросов к этой семье, — сказал Сокуров.
Ранее News.ru писал о том, что президент Владимир Путин прокомментировал награждение Рамзана Кадырова и его отца Ахмад-Хаджи званиями Героев России. Ранее режиссёр Сокуров поднял вопрос о необходимости пересмотреть решение. По словам российского лидера, просто так подобные звания никому не присваивают.
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