Сокуров заявил, что его «пытаются уничтожить»

Александр Сокуров назвал доносом просьбу властей Чечни проверить его высказывание об устройстве России, сделанное во время разговора с Владимиром Путиным на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). По словам режиссёра, его «пытаются уничтожить и убрать». Руководство региона, считает Сокуров, не впервые применяет подобную тактику против оппонентов, сообщает «Подъём».

Ну, конечно, это донос! А разве это первый раз со стороны чеченских политиков, если они политики? Разве я первый, кого пытаются уничтожить, убрать? Я не первый и, видимо, не последний. Ну что делать? Такая реальность. Такое место в России есть, — отметил режиссёр.

По мнению Сокурова, чеченские руководители должны направлять свои претензии Путину, который создал СПЧ как дискуссионную площадку по всем вопросам жизни страны. Он добавил, что не будет просить президента о встрече, но не откажется, если тот предложит.

Ранее Сокуров в беседе с NEWS.ru заявил, что ему не надо было выступать на встрече СПЧ и спорить с главой государства об устройстве России. Он также назвал реакцию лидера на свою речь «слишком эмоциональной».

Ранее Сокуров, обращаясь к Путину, указал на проблемы, связанные, по его мнению, с устройством России. В частности, он предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе государства. Президент ответил, что наша страна является многонациональной и многоконфессиональной, и добавил, что НАТО хотелось бы превратить Россию в Московию.

Режиссёр заявил, что предлагает только «подумать». Глава государства сказал в ответ, что подумать надо перед тем, как говорить такие вещи публично, но затем позвал Сокурова к себе, чтобы подискутировать.

Глава Чечни Рамзан Кадыров впоследствии оценил предложение Сокурова о конфигурации России и возможности отделения территорий, которые хотят жить самостоятельно. По мнению политика, такой путь ведёт к развалу страны.

Премьер-министр Чечни Магомед Даудов сообщил, что парламент республики планирует обратиться к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку словам Сокурова. По его словам, режиссёр продемонстрировал своим выступлением пример использования подстрекательского приёма, «когда без всяких на то оснований желаемое (сепаратизм) выдаётся за действительное».