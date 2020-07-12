Сокуров: Путин прекрасно всё знает о воровстве в России

https://static.news.ru/photo/6b5f7d76-c486-11ea-8270-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/alexander_sokurov

Президент России Владимир Путин обладает информацией о воровстве среди богатых россиян, рассказал режиссёр, член Совета по правам человека при президенте Александр Сокуров.

Такое мнение режиссёр высказал в интервью изданию 47news, речь в котором шла, в основном, о бывшем президенте РФ Борисе Ельцине. Сокуров обмолвился о том, что Путин напрямую высказался при нём о воровстве.

Я много раз видел, что Путин всё прекрасно знает. И про действия этих ребят богатых наших. Когда я однажды произнес одну известную фамилию, он сказал: «Да он вор». Напрямую он мне это сказал, Путин, — сказал режиссёр.

Также Сокуров вспомнил, как обсуждал с Ельциным ситуацию с отъездом экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака в Париж. По словам режиссёра, Ельцин сказал, что Путин тогда помог Собчаку.

Помню, он сказал про ситуацию отъезда Собчака в Париж. И вдруг: «А этот ведь парень ему помог». Говорил, размышляя. А я ведь не знал деталей, какой парень и чем он помог. «А вы с ним не знакомы?» — спрашивает Борис Николаевич... И тогда он назвал фамилию Путин... Он говорит, мол, вы же из Санкт-Петербурга, вы должны всех знать. Но он как-то очень коротко изложил. Я только одну фразу помню, что «Путин не предал», — вспомнил режиссёр.

Как писал NEWS.ru ранее, режиссёр Александр Сокуров во время разговора с журналистами рассказал о встрече с бывшим президентом России Борисом Ельциным. Тогда кинематографист узнал, что глава государства уверен — на стороне Чечни воюет не местное население, а арабские наёмники. Сокуров и Ельцин обсуждали вооружённый конфликт, который в середине 1990-х годов начался на территории Северного Кавказа.