Кинорежиссёр Александр Сокуров призвал не раздувать истерию вокруг его слов о Кавказе на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 9 декабря. Как сообщил ТАСС деятель искусств, он ждёт возможности в спокойной обстановке, «за чашкой чая», узнать мнение президента Владимира Путина по вопросам, которых «полно».

По словам Сокурова, если ему поступит конкретное предложение о встрече с президентом, то он, конечно, примет его, поскольку ему «есть что обсудить». Режиссёру также было бы интересно послушать мнение Путина «за чашкой чая», а не в «напряжённой атмосфере Совета».

Он также назвал освещение в СМИ его выступление на заседании СПЧ «абсолютно истерическим».

Это абсолютно неподобающая серьёзности этой темы истерия вокруг. Мне это не нравится. Я не хочу в этом принимать участия, это совсем не то, ради чего я в Совете состою, — сказал Сокуров.

Режиссёр добавил, что у него есть ощущение, что никто не читал текст его выступления.

10 декабря Сокуров, обращаясь к Путину на встрече СПЧ, указал на проблемы, связанные, по его мнению, с устройством России. В частности, он предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе государства. Президент ответил, что наша страна является многонациональной и многоконфессиональной, и добавил, что НАТО хотелось бы превратить Россию в Московию.

Режиссёр заявил, что предлагает только «подумать». Глава государства сказал в ответ, что подумать надо перед тем, как говорить такие вещи публично, но затем позвал Сокурова к себе, чтобы подискутировать.

Премьер-министр Чечни Магомед Даудов сообщил, что парламент республики планирует обратиться к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку словам Сокурова. В свою очередь министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал Александра Сокурова провокатором, а в своём Instagram-аккаунте опубликовал снимок режиссёра с подписью «Враг народа».