Сокуров: Ельцин думал, что в Чечне воюют арабы

https://static.news.ru/photo/095abfbc-c43d-11ea-b430-fa163e074e61_660.jpg Александр Сокуров Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Режиссёр Александр Сокуров во время разговора с журналистами рассказал о встрече с бывшим президентом России Борисом Ельциным. Тогда кинематографист узнал, что глава государства уверен — на стороне Чечни воюет не местное население, а арабские наёмники.

Сокуров и Ельцин обсуждали вооружённый конфликт, который в середине 1990-х годов начался на территории Северного Кавказа. Режиссёр задал вопрос о том, чем эту войну считает президент — мятежом или национально-освободительным движением.

Как это — национально-освободительное?! — эмоционально отреагировал Ельцин.

Сокуров подчеркнул, что политик будто бы не понимал, что 80% мужского населения Чечни находилось «под ружьём». Услышав это, Ельцин удивился. По словам президента, ему докладывали, будто на стороне Ичкерии воюют арабы.

Нет, Борис Николаевич, где вы возьмёте столько арабов? — приводит ответ режиссёра 47news.

Сокуров не уточнил, когда именно между ним и президентом произошёл этот разговор. Известно, что на стороне Ичкерии во время первой чеченской войны (1994–1996) и второй чеченской войны (1999–2009) выступали не только местные жители и боевики, но и наёмники. В том числе арабского происхождения. Так, к примеру, силы Джохара Дудаева составляли до 15 тысяч бойцов. Наёмников из них, как гласят открытые источники, было до пяти тысяч.

Как ранее передавал NEWS.ru, в 2019 году Сокуров сообщил, что не собирается извиняться перед чеченским лидером Рамзаном Кадыровым.

Ранее он призвал пересмотреть присвоение звания Героя России Рамзану и Ахмату Кадыровым. В ответ на это глава Чечни сказал, что Сокуров неприязненно отзывается обо всём чеченском народе и стремится внести раздор в общество.