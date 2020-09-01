СМИ: сокращение населения РФ в 2020 году достигнет 14-летнего максимума

https://static.news.ru/photo/20f46dde-ec20-11ea-ba27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vaclav Salek/CTK/Global Look Press

Сокращение численности населения России в 2020 году станет максимальным за последние 14 лет. Так, в этом году она сократится в пять раз больше, чем в 2019-м.

Это следует из проекта правительственного плана по достижению национальных целей развития страны на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, передаёт РБК. Согласно ему, по предварительной оценке, в текущем году численность населения в России сократится на 158 тыс. человек. Более высокий показатель был зафиксирован в 2006 году. Тогда численность россиян сократилась на 373,9 тыс. человек.

В документе говорится, что положительные темпы общего прироста населения могут появиться лишь с 2022 года. Как передаёт РБК, ссылаясь на источники в правительственных кругах, проект ещё дорабатывается.

Ранее NEWS.ru писал о том, что численность населения России продолжает снижаться. Поэтому власти страны в последние годы уделяют большое внимание проблемам демографии, заявил президент Владимир Путин.