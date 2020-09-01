СМИ: сокращение населения РФ в 2020 году достигнет 14-летнего максимума

Сокращение численности населения России в 2020 году станет максимальным за последние 14 лет. Так, в этом году она сократится в пять раз больше, чем в 2019-м.
Это следует из проекта правительственного плана по достижению национальных целей развития страны на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года,
В документе говорится, что положительные темпы общего прироста населения могут появиться лишь с 2022 года. Как передаёт РБК, ссылаясь на источники в правительственных кругах, проект ещё дорабатывается.
Ранее NEWS.ru писал о том, что численность населения России продолжает снижаться. Поэтому власти страны в последние годы уделяют большое внимание проблемам демографии, заявил президент Владимир Путин.
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