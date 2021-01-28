Сокращение населения РФ в 2020 году стало рекордным за 15 лет

https://static.news.ru/photo/df25337a-6168-11eb-863e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Население РФ в 2020 году впервые за 15 лет уменьшилось более чем на 500 тысяч человек. Показатель составил на начало 2021-го 146,24 млн граждан, заявили сотрудники Росстата. 1 января 2020-го в стране проживали 146 млн 748 тысяч 643 человека, 1 января 2019-го — 146 млн 780,7 тысячи, 1 января 2018-го — 146 млн 880,4 тысячи, 1 января 2017 года — 146 млн 804,4 тысячи.

В прошлый раз население РФ так сильно сократилось в 2005 году — с 143,8 млн человек до 143,2 млн человек на начало 2006-го, говорится на официальном сайте Росстата.

В 2019 и 2018 годах население уменьшалось почти на 100 тысяч граждан. До 2018-го показатель падал в 2008-м, а после девять лет подряд постоянно увеличился, достигнув максимальных значений в 146,9 млн человек в начале 2019-го.

В России продолжает расти естественная убыль населения. Причём в этом году показатели уже превысили уровень более чем десятилетней давности. Это связано с провалом в рождаемости, преобладанием пожилых людей над молодёжью и обусловленной пандемией коронавируса избыточной смертностью, полагают эксперты. В целом за 2020–2021 годы количество россиян может уменьшиться на 1,3 млн человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что население Украины к 2050 году может сократиться до 30 млн человек. Такой прогноз озвучила директор национального Института демографии Элла Либанова. По её словам, на момент обретения независимости в 1991 году в стране проживали 51,8 млн, а сейчас — почти на четверть меньше.