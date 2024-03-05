Соискателям рассказали, в чем не стоит приходить на собеседование HR-эксперт Лоикова: для собеседований не подходят спортивные костюмы и мини-юбки

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При устройстве на новую работу соискателям не стоит приходить на собеседование в спортивном костюме, либо в коротком платье или юбке, рассказала в беседе с «Москвой 24» независимый HR-специалист Зулия Лоикова. По ее словам, одежду необходимо выбирать, исходя из ситуации.

Одежда создает о человеке первое впечатление, которое потом уже не исправить. Поэтому лучше не приходить на собеседование в футболке, спортивном костюме, коротком платье или юбке, — пояснила специалист.

Она добавила, что если человек одет неподобающим образом, это может отрицательно влиять на трудовую дисциплину. В качестве примера эксперт привела случаи, когда IT-специалисты приходили на интервью в шлепанцах и летних плавательных шортах. Несмотря на неплохие профессиональные качества соискателей, их внешний вид смущал руководителей.

Лоикова посоветовала подбирать одежду для собеседования в соответствии с содержанием резюме. Оно должно находить подтверждение во внешнем виде кандидата. Лучше всего для интервью подойдет аккуратная выглаженная деловая одежда. Это всегда считывается работодателем, который придет к выводу, что человек и в работе будет таким же, резюмировала эксперт.

Ранее стилист Лидия Харина рассказала, что при визите к родителям супруга одежда невестки должна отражать уважительную позицию. По словам специалиста, избежать осуждающих взглядов свекрови можно, если не надевать на встречу чересчур откровенные наряды.