Соискателям назвали признаки нечестного работодателя HR-эксперт Кравцов: признаком нечестного работодателя станет завышенная зарплата

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Уровень зарплаты, который превышает средние показатели по рынку труда, может говорить о работодателе-мошеннике, заявил в беседе с Lenta.ru HR-эксперт Владимир Кравцов. По его словам, еще одним сигналом станет отсутствие информации об организации в социальных сетях или на сайте.

Изучите рынок труда, оцените среднюю заработную плату, которую предлагают другие компании для такой должности. Если ваше предложение значительно превышает другие, это может говорить о возможном обмане, — уточнил Кравцов.

HR-эксперт также призвал не соглашаться на оплату обучения или других услуг, якобы необходимых для работы компании. Он добавил, что в описании вакансии компания должна четко прописать требования к кандидату, чтобы избежать выхода за рамки установленных договоренностей.

По словам Кравцова, быстрое трудоустройство также может означать, что работодатель может обмануть сотрудника, чтобы у того не было времени на обдумывания условий контракта. Соискателю не менее важно проверять, чтобы трудоустройство регулировалось официальным договором в соответствии с Трудовым кодексом. HR-эксперт предложил при сомнении в условиях обратиться за консультацией к юристу.

Вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи Гарри Мурадян ранее предложил изучить всю информацию о компании для того, чтобы успешно пройти собеседование. Он добавил, что еще одним полезным советом станет предложение не спрашивать заранее у работодателя про уровень зарплаты и не критиковать прежнее место работы.