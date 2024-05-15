Соискателям назвали причину отсутствия звонков от рекрутеров Эксперт по занятости Желябина: рекрутер может не знать о решении работодателя

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Кандидат после собеседования может позвонить рекрутеру для уточнения решения о его кандидатуре, заявила в беседе с РИАМО глава отдела организации трудоустройства специализированного центра занятости «Моя карьера» Екатерина Желябина. Однако сотрудник отдела кадров может не иметь информации по поводу мнения руководителя организации.

Прежде чем звонить работодателю, подготовьтесь к беседе: зафиксируйте вопросы, которые вы хотите задать рекрутеру. Во время разговора важно указать причину звонка и спросить, есть ли какие-то новости по поводу вашей кандидатуры. Возможно, решение еще не принято или рекрутер не знает точного ответа. В любом случае, можно попросить уточнить сроки принятия решения, — уточнила Желябина.

Эксперт по занятости призвала соискателей быть готовыми к любому результату. Если человек получил отказ, то ему стоит поблагодарить рекрутера за уделенное время. Желябина напомнила, что процесс подбора персонала является процессом выстраивания взаимоотношений между людьми. Профессиональное поведение кандидата может оказать положительный эффект на работодателя.

HR-эксперт Ирина Святицкая ранее обратила внимание на то, что человек, знающий китайский и испанский языки, имеет больше преимуществ при устройстве на работу. Информацию о навыках стоит указать в сопроводительном письме и дополнительной информации.