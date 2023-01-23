Согласившийся подорвать машину мэра Бердянска за кредиты обжаловал приговор «Коммерсант»: готовивший теракт против мэра Бердянска украинец обжаловал арест

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Александра Сауленко

Завербованный СБУ украинец Виталий Расторгуев, задержанный в Бердянске за подготовку теракта против мэра города Александра Сауленко, обжаловал арест в Верховном суде Крыма, пишет «Коммерсант». По данным следствия, украинские спецслужбы пообещали мужчине досрочно погасить кредиты за подрыв автомобиля с руководством бердянской ВГА.

Летом 2022 года против Расторгуева возбудили уголовное дело по статье 361 УК РФ (подготовка к акту международного терроризма). По данным газеты, он заминировал автомобиль в середине июля прошлого года, прикрепив бомбу с тротилом весом 2 кг к днищу автомобиля. Взрывчатку заметили местные жители, после чего Расторгуев был задержан.

Позже на допросе он признался, что его курировали СБУ и Главное управление разведки Украины. За успешное выполнение задания ему пообещали погасить кредиты и вывезти семью на подконтрольные Киеву территории.

Источник газеты в правоохранительных органах рассказал, что мужчину завербовали по линии общественного движения «Сопротивление», созданного до начала СВО одним из сотрудников СБУ Евгением Астаховым.

Расторгуева этапировали в Крым, после чего Киевский районный суд Симферополя по ходатайству УФСБ отправил его в СИЗО. Компанию в крымском изоляторе мужчине составляет другой диверсант и участник «Сопротивления» — житель Мелитополя Ярослав Жук.

Ранее сотрудники органов безопасности ЛНР нашли тайник украинского военнослужащего на освобожденной в период спецоперации территории республики. Внутри обнаружили более 300 килограммов взрывчатки.