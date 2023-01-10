Софье Сапеге отказали в помиловании Адвокат Софьи Сапеги заявил, что его подзащитной отказали в помиловании

Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС

Софья Сапега

Осужденной в Белоруссии россиянке Софье Сапеге отказали в помиловании, сообщил порталу «Медиазона. Беларусь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) ее адвокат Антон Гашинский. Эту информацию также подтвердил в беседе с РИА Новости ее отчим.

Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года после принудительной посадки в Минске самолета, на котором она летела из Афин в Вильнюс со своим молодым человеком и экс-главредом белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.

6 мая 2022 года 24-летнюю россиянку приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима. Суд признал Софью виновной в том, что она была администратором в Telegram-канале «Черная книга Беларуси», где публиковались личные данные сотрудников белорусских правоохранительных органов.

Россиянка написала прошение о помиловании на имя президента Александра Лукашенко, в котором напомнила, что признала вину и выполнила условия досудебного соглашения. В частности, она «давала полные, последовательные, правдивые и признательные показания», а также «оказала содействие следствию в раскрытии ряда преступлений, совершенных иными лицами». Кроме того, в августе 2021 года Сапега записала для телеканала «Беларусь 1» видеообращение к белорусам о «недопустимости совершения противоправных действий».