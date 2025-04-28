Сода для кошатников: 10 проблем, которые она решает без химии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Оказывается, обычная пищевая сода — настоящая волшебница для владельцев кошек. Безопасная, дешевая и эффективная, она легко заменяет целый арсенал бытовой химии.

Вот несколько хитростей, которые облегчат жизнь вам и вашему питомцу. Запах в лотке? Тонкий слой соды под наполнителем нейтрализует «ароматы». Испачкалась лежанка? Посыпьте содой, подождите пару часов и пропылесосьте. Игрушки стали пахнуть? Замочите в содовом растворе — и они снова как новые.

Сода выручит и в неожиданных ситуациях. Если кошка поцарапала лапу, содовый компресс снимет воспаление. После неудачной стрижки когтей раствор остановит кровь. А при укусах насекомых содовая паста уменьшит зуд.

Даже бытовые задачи решаются проще. Миски с остатками корма? Сода отмоет их до блеска без химического запаха. Грязная переноска? Обработайте содой — и никаких въевшихся пятен. Шерсть после прогулки? Сухая обработка перед расчесыванием удалит всю пыль.

Главное преимущество — абсолютная безопасность. В отличие от магазинных средств, сода не вызывает аллергии и не вредит здоровью питомца. Попробуйте — и вы удивитесь, как раньше без нее обходились!

Ранее сообщалось, что если ваш пес облюбовал вашу обувь в качестве игрушки, то не спешите ругать его. Это не вредность, а естественное поведение, которое может быть вызвано стрессом, скукой или инстинктом жевания, особенно у щенков.