Соцзащите не сообщали о неблагополучии семьи, где нашли мёртвых родителей

https://static.news.ru/photo/d66d381c-a189-11ea-b7fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Органы социальной защиты Москвы не получали информации о неблагополучии семьи, в квартире которой недавно обнаружили детей с мёртвыми родителями.

Как сообщает пресс-служба департамента труда и соцзащиты населения столицы, дети в настоящее время находятся в больнице, их жизни ничто не угрожает.

Информации о социальном неблагополучии ранее в органы соцзащиты не поступало. Семья была многодетной, получала все положенные льготы и выплаты, — передаёт сообщение РИА Новости.

Там отметили, что решение о дальнейшем жизнеустройстве детей будет принято после их выписки из больницы.

Как ранее писал NEWS.ru, гагаринская межрайонная прокуратура проводит проверку после обнаружения в одной из квартир столицы трёх несовершеннолетних детей с мёртвой матерью.