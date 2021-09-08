Соцучреждения Москвы выпросили досрочное включение отопления

В столице сильно похолодало, но для включения отопления таких температур недостаточно. Однако социальные учреждения, среди которых школы, детские сады, больницы и поликлиники, всё же смогли выпросить досрочное включение тепла. Горячая вода уже побежала по трубам учреждений, подавших соответствующие заявки, рассказал вице-мэр Москвы Петр Бирюков. Его слова приводит «Интерфакс».

В настоящее время поступило около 40 заявок от социальных учреждений о досрочном включении отопления, соответствующая работа уже проводится, — сообщил Бирюков.

Вице-мэр отметил, что решение о дате начала отопительного сезона в полном объёме будет приниматься с учётом погодных условий. Он также напомнил: процедура включения отопления в городе занимает несколько дней.

В прошлом году отопительный сезон начался в Москве 28 сентября — досрочно, из-за рекомендованного мэрией домашнего режима для москвичей 65+ и людей с хроническими заболеваниями.

Ранее были названы условия, при которых в Москве включат отопление. Стандартный срок, когда тепло поступает в дома столицы — конец сентября.