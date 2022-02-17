Соцсети участницы группы Pussy Riot проверят на оскорбление чувств верующих

Отдел Следственного комитета по Мещанскому району Москвы начал проверку публикаций в соцсетях участницы группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой (лицо, исполняющее функции иностранного агента), передаёт РБК со ссылкой на источники. Как заявил собеседник издания в правоохранительных органах, проверка проводится по ч. 1 ст. 148 УК «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», подразумевающей наказание вплоть до одного года лишения свободы.

Эту информацию РБК подтвердил источник, знакомый с материалами дела. Как сообщили собеседники издания, следствие усмотрело в публикациях Толоконниковой «признаки действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершённых в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Певица и представители Следственного комитета комментариев пока не предоставили.

В конце декабря Министерство Юстиции России расширило реестр СМИ-иноагентов, включив в него восьмерых оппозиционных активистов, журналистов и деятелей искусств. В список вошла и Надежда Толоконникова. Перед этим Минюст включил в список иноагентов основанный Толоконниковой вместе с другой участницей группы Pussy Riot — Марией Алёхиной — проект «Медиазона» (организация, исполняющая функции иностранного агента). Причиной ведомство назвало цитирование других иностранных агентов и получение дохода от Google-рекламы.