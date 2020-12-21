Соцсети могут обязать блокировать незаконный контент

https://static.news.ru/photo/68f0acfc-435e-11eb-8f7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Сергей Боярский предложили обязать социальные сети с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент. Соответствующую поправку они внесли ко второму чтению законопроекта о регулировании соцсетей.

Как сообщил ТАСС источник в Госдуме, документ обязывает соцсети проводить мониторинг размещённого в них контента с целью выявления противоправной информации. Речь идёт о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных незаконных действий, в том числе самоубийствам, способах изготовления и использования наркотиков, рекламе продажи алкоголя и интернет-казино.

Также соцсети могут обязать выявлять информацию, в неприличной форме оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность, демонстрирующую явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам и органам власти, а также содержащую призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных акциях. Как говорится в поправке, в случае выявления подобного контента «владелец социальной сети обязан незамедлительно принять меры по ограничению доступа к ней». В случае возникновения спорной ситуации материал можно направить в Роскомнадзор, который примет решение о блокировке.

Как писал NEWS.ru, пользователи Instagram сообщили, что соцсеть начала блокировать их посты, в которых описывается халатность медиков в период пандемии. При этом посты удаляются как за содержание ложной информации.

По словам жителя посёлка Новоберезовского Свердловской области, он с симптомами коронавируса обратился в поселковое отделение ЦГБ Березовского. Врач, бегло осмотрев, поставила диагноз ОРВИ. На следующий день он сдал тест на COVID-19 в частной клинике Екатеринбурга, тест показал положительный результат. Лишь после того как больной передал результаты теста в поликлинику, к нему пришёл врач и прописал лечение. Его жена написала в Instagram пост, в котором вкратце описала всю историю. Однако спустя несколько дней публикацию заблокировали.