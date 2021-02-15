Соцсеть Clubhouse заблокировала аккаунт Владимира Соловьёва

https://static.news.ru/photo/ef65c80a-6f9e-11eb-83ad-96000091f725_660.jpg Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Аккаунт журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва в социальной сети Clubhouse был заблокирован сразу после того, как он запустил свою «комнату».

Блокировка аккаунта журналиста не связана с действиями администрации социальной сети. Как сообщает Telegram-канал «Русский маркетинг», бан стал результатом «организованного рейда» пользователей, объединившихся для подачи жалобы на Соловьёва.

Clubhouse создали бывшие сотрудники Google Пол Дэвидсон и Рохан Сет в марте 2020 года. В мае в этой соцсети было всего полторы тысячи пользователей. К 1 февраля 2021 года Clubhouse насчитывала более 2 млн пользователей. Это произошло после того, как в конце января Илон Маск провёл в соцсети стрим с генеральным директором Robinhood Владом Теневым.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал интересным предложение американского предпринимателя Илона Маска пообщаться с Владимиром Путиным в социальной сети Clubhouse. При этом представитель Кремля подчеркнул, что предварительно нужно понять, что именно предлагается.