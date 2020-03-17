Пользователи социальной сети «ВКонтакте» получат доступ к новостной ленте, в которой будет вся последняя информация о коронавирусе.
Информация будет публиковаться только от сообществ медиапроектов, ответственных ведомств и НКО. Кроме того, там будут идеи, как провести карантин с пользой,
Как писал NEWS.ru, российские стриминговые платформы, такие как Okko и ivi, откроют бесплатный доступ к просмотру фильмов и сериалов для людей, находящихся на карантине после возвращения из-за рубежа.
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