https://static.news.ru/photo/882aee80-685c-11ea-9a6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» получат доступ к новостной ленте, в которой будет вся последняя информация о коронавирусе.

Информация будет публиковаться только от сообществ медиапроектов, ответственных ведомств и НКО. Кроме того, там будут идеи, как провести карантин с пользой, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, российские стриминговые платформы, такие как Okko и ivi, откроют бесплатный доступ к просмотру фильмов и сериалов для людей, находящихся на карантине после возвращения из-за рубежа.