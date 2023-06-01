Соцсеть «ВКонтакте» поздравит выпускников комедийным мюзиклом

Фото: пресс-служба ВКонтакте

В 2023 году социальная сеть «ВКонтакте» поздравит выпускников первым фильмом-мюзиклом «Танцуй, пока молодой». Зрителей ожидает интересный сюжет с перемещениями во времени и никогда не теряющими свою актуальность темами о взрослении, любви и поиске себя. Роли в мюзикле исполнят популярные артисты INSTASAMKA, Владимир Маркони, Валя Карнавал, Ян Дилан, GAYAZOV$ BROTHER$, Тося Чайкина, дуэт Galibri & Mavik, а также профессиональные танцоры.

Сюжет будет развиваться вокруг 16-летнего школьника Егора, который безответно влюблен в свою одноклассницу Ульяну. На выпускном главный герой узнает, что его возлюбленная уедет, и он больше никогда не сможет быть с ней вместе. Чтобы изменить будущее, Егору придется вернуться в прошлое и с помощью интернет-друзей поменять его. Зрителей ожидает большое количество танцевальных номеров и самых популярных треков последних лет.

Первый мюзикл от «ВКонтакте» покажет жизнь обычных российских школьников. В фильме будут затронуты не только темы любви и взросления, но и буллинга в школе и семье, отношений со сверстниками и непонимания между родителями и детьми.

Ранее стало известно, что участники фестиваля VK Fest смогут поддержать благотворительные организации в городах, где проводятся мероприятия, купив «Добрые билеты». Такой билет дороже обычного на 100 рублей, с его покупки часть денег будет переводиться в фонды, а VK Fest удвоит вклад гостей.