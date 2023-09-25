«Одноклассники» провели самое масштабное обновление за пять лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Социальная сеть «Одноклассники» провела самое масштабное за пять последних лет обновление основного сервиса — Ленты новостей. Это стало одним из главных продуктовых изменений платформы в 2023 году.

Внешний вид Ленты, которой пользуются свыше 90% дневной аудитории, полностью переработали. Разработчики сделали акцент на удобстве потребления контента, повышении его качества и актуальности, а также на возможностях подписки на него. Также со стартовой страницы исчезли лишние элементы, вместо которых появились новые точки входа в рекомендуемый контент с доступных страниц публикаций и видео, а контент переместился выше на первой странице.

Кроме того, произошло существенное обновление алгоритмов Ленты. Сервисы «Моменты» (формат коротких исчезающих фото и видео) и «Увлечения» объединены в общий блок. Таким образом, теперь пользователи, просмотрев моменты друзей и блогеров, могут перейти к контенту из раздела «Увлечения» с тематическим видео под свои интересы.

Также нововведения позволят пользователям расширять свой кругозор, быстрее подписываясь на интересных авторов. Для этого сразу над основной Лентой появилась новая точка входа в раздел рекомендаций с публикациями, наиболее соответствующими интересам пользователя. Рекомендованная информация появился и на страницах публикаций при их открытии.

Изменения претерпели и алгоритмы ранжирования в Ленте новостей. Теперь пользователям будет предлагаться более свежий и набирающий популярность авторский контент. Алгоритмы учитывают больше факторов при показе релевантных публикаций и быстрее переобучаются в зависимости от того, как человек взаимодействует с информацией.

Ранее «Одноклассники» запустили витрину поздравлений. Любой пользователь сможет оставить текстовые пожелания, а также присоединиться к уже опубликованным. Чтобы воспользоваться функцией, необходимо перейти в раздел «Праздники».