Соцработников направят в больницы для оказания психологической помощи

Социальные работники начнут оказывать психологическую помощь пациентам, находящимся в стационарах, и их родственникам. Пока их работа будет осуществляться в рамках эксперимента. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в ходе IV Форума социальных инноваций регионов, пишет «Парламентская газета».

Как рассказала Ракова, соцработники будут оказывать также организационную и социальную поддержку. Ожидается, что эти меры позволят повысить качество услуг, предоставляемых в медицинских учреждениях.

По работе ковидных госпиталей мы поняли огромный эффект с точки зрения позитивного отношения пациентов и сейчас будем проводить эксперимент, по которому в наших стационарах психологическая, организационная, социальная поддержка родственникам и больным будет осуществляться социальными работниками, — отметила заммэра Москвы.

Ранее эксперты Федерального медико-биологического агентства рассказали, что ситуация с психическими расстройствами обострилась в пандемию в семикратном размере на фоне коронафобии, длительной самоизоляции, негатива в СМИ. Также сыграли роль отсутствие временной психологической помощи и длительная угроза жизни.