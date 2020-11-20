Соцработники получат выплаты за работу в карантине до 31 декабря 2021 года

https://static.news.ru/photo/0b804dcc-2b42-11eb-9257-fa163e074e61_660.jpg Социальные работники во флагманском волонтерском штабе на ул. Тверская (Москва) Фото: Владимир Новиков/Пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»

Выплаты социальным работникам, которые работали в двухнедельном карантине, будут начисляться по 31 декабря 2021 года.

Согласно соответствующему постановлению правительства, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, специальные выплаты начнут выплачивать с 16 декабря 2020 года.

Производить с 16 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года специальную выплату за нормативную смену, равную 14 календарным дням, установленную в организации в случае введения ограничительных мероприятий, предусматривающих особый режим работы, — указано в документе.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что кабмин направит дополнительно более 3,5 миллиарда рублей на выплаты работникам социальных стационаров, которые взаимодействуют с пациентами с коронавирусом. В общей сложности на эти цели из бюджета выделят более 11 млрд рублей.

Ранее власти уже перечислили 136 тысяч выплат на общую сумму в 3,8 миллиарда рублей. Выплаты назначаются соцработникам, которые работали в учреждениях во время пандемии. Обязательным условием получения этих средств является работа в 14-дневной смене. Такой график был введён, чтобы минимизировать риск заражения граждан, проживающих в социальных организациях.