Соцработникам запретили пить чай в домах пенсионеров

https://static.news.ru/photo/810ed85a-8562-11ea-8da2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники столичного проекта «Московское долголетие» на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) помогают пожилым людям на дому. Они приносят пенсионерам продукты, получают за них рецепты на лекарства.

Перед каждым визитом соцработники дезинфицируют руки антисептиком, стараются как можно реже пользоваться общественным транспортом. Оставаться в гостях «на чай» им нельзя — граждане почтенного возраста находятся в группе риска и более подвержены недугу. Мобильные бригады слишком заняты — в отдельные дни самоизоляции они получали до 40 заявок, пишет издание argumenti.ru.

Они (пенсионеры. — NEWS.ru) не выходят на улицу, проявляют сознательность. Мы можем с ними постоять, поговорить, успокоить, сказать, что это всё временно, что они не одни, — сообщила сотрудница филиала «Чертаново Центральное» территориального центра социального обслуживания «Чертаново» Натия Дгебуадзе.

В Москве за последние сутки выявлено более двух тысяч случаев заражения коронавирусом. В 80% из них инфекция обнаружена у лиц моложе 65 лет. Так, 44% из числа новых пациентов с COVID-19 составляют жители столицы в возрасте от 18 до 45 лет. Ещё 36% — в возрасте от 46 до 65 лет.

Среди пожилых москвичей 10% — горожане в возрасте от 66 до 79 лет. Доля заразившихся старше 80 лет составляет 5,5%. Оставшиеся 4,5% инфицированных — дети.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач ведущей больницы столичного региона Финляндии Йони Ахола заявил о пользе прогулок на свежем воздухе для организма человека. По его словам, они способствуют быстрому выздоровлению и стимулируют иммунитет.