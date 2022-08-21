Соцопрос определил, какая часть россиян приобрела «параллельные» товары «Известия»: каждый десятый россиянин приобрел товары через «параллельный импорт»

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Каждый десятый россиян за последний месяц приобрел товары по схеме «параллельного импорта», следует из результатов опроса аналитического университета «Синергия», передают «Известия». В опросе приняли участие пять тысяч респондентов, он проводился среди жителей всех регионов России.

Аналитики отметили, что 62% жителей России не обратили внимания на появление товаров, привезенных в страну по схеме «параллельного импорта», 27% заметили схему, а 11% из них уже приобрели эти товары. 9% положительно прокомментировали покупку, остальные 2% имеют претензии к продавцам.

Часть россиян (35%), как показал опрос, с опасением относятся к покупке «параллельных» товаров по ряду причин. 39% из них опасаются столкнуться с бракованным товаром, 32% считают, что цена на продукция сильно завышена, 19% не спешат приобретать такие товары, поскольку может отсутствовать гарантия, остальные 10% опасаются, что товары не локализованы под российский рынок.

Тем не менее больше половины респондентов (53%) не видят проблем в поставках товаров без разрешения брендов-производителей.

Большинство опрошенных считают, что на товарах, доставленных по схеме «параллельного импорта», была отметка об этом.

Кандидат экономических наук Екатерины Федюкевич заявила, что «параллельный» товар ничем не отличается от ранее ввозимого. Такие товары, по ее словам, поступают в Россию в том числе из Казахстана, Узбекистана и Китая.

В июне этого года депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли закон о легализации параллельного импорта. Спикер ГД Вячеслав Володин отметил, что инициативу разработали, чтобы защитить экономику России и ее граждан в условиях санкционных ограничений Запада и упростить торговлю товарами из списка параллельного импорта.