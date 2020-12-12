Социологи выяснили, сколько россиян готовы привиться от коронавируса

https://static.news.ru/photo/2d7de540-3deb-11eb-ad4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Вакцинация от коронавируса поможет остановить пандемию, так считают 42% россиян. Они готовы сделать прививку в ближайшее время, свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ) при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Впрочем, 33% сомневаются в эффективности массовой иммунизации. Тем не менее 61% сограждан опасаются заразиться коронавирусом, сказано в отчёте исследователей.

Почти две трети россиян (63%) знают о первой зарегистрированной российской вакцине «Спутник V», из них более 75% опрошенных в той или иной мере следят за информацией о её испытаниях.

Примерно такое же количество (68%) склонны обращать внимание на страну — производителя вакцины от коронавируса. При этом для большинства (53%) это имеет исключительно важное значение: две трети из них предпочли бы вакцину российского производства.

Среди стран — производителей вакцин, вызывающих наибольшее доверие, по общему числу упоминаний (66%) первое место занимает Россия, второе — Германия (23%), а третье — США (12%). Если бы у людей был выбор, 51% предпочли бы российскую вакцину, 18% — немецкую, 9% — американскую.

Опрос проводился на всей территории страны по телефону, в нём приняли участие три тысячи граждан старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов высказал уверенность в выходе России на плато по коронавирусу.