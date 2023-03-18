Социологи выяснили отношение россиян к присоединению Крыма ВЦИОМ: 86% россиян поддерживают решение о воссоединении Крыма с Россией

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Подавляющее большинство россиян убеждены, что решение о возвращении Крыма в состав России является правильным, так высказались 86% россиян в рамках опроса ВЦИОМ. 56% жителей России испытывают гордость, когда слышат о воссоединении полуострова со страной, следует из соцопроса.

Исследование показало, что 86% россиян уверены в правильности решения о включении Крыма в состав России, из которых 53% аргументирует свою позицию тем, что территория полуострова — исконно русская земля. 9% опрошенных назвали воссоединение причиной волеизъявление крымчан, 6% выделили национальную принадлежность крымчан.

Социологи также выяснили, что 71% граждан видят для России больше пользы, чем вреда от присоединения Крыма. 76% убеждены, что регион стал стремительно развиваться после того, как стал частью России. Более половины опрошенных вспомнили проекты, одним из наиболее узнаваемых является строительство Крымского моста — о нем вспомнили 46%.

17 марта президент России Владимир Путин заявил, что обеспечение безопасности для Крыма и Севастополя является одним из наиболее важных вопросов на сегодняшний день. Он пообещал защитить территорию Крыма от всех возможных угроз

Частью Российской империи Крым стал в 1783 году в ходе военной кампании против Османской империи. Территориальной частью современной России полуостров является с 2014 года по итогу проведенного референдума. Его подробности — в материале NEWS.ru.