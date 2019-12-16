https://static.news.ru/photo/5f126c48-208c-11ea-a24c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Опрос Левада-Центра показал, что чуть меньше половины россиян хорошо относится к США. Их число составило 47%.

Неплохо думают россияне и о Европейском союзе — таких набралось 52%. Социологи отмечают, что число тех, кто положительно относится к европейским странам и Штатам, выросло почти вдвое, сообщает «Интерфакс».

За последние полтора года существенно снизилось количество россиян, которые отрицательно говорили бы о США: только в мае прошлого года таких было 69%. К ЕС плохое отношение снизилось с 55% до 34%.

Самое большое число респондентов заявило о своём хорошем отношении к Китаю — 72%. Плохо относятся к стране 18%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что внебиржевые операции с российской валютой за границей выросли за три года на 84% и обогнали торговлю рублём на территории самой РФ. Это следует из доклада Банка международных расчётов (Bank for International Settlements, BIS).