Протестные настроения в России снизились

https://static.news.ru/photo/f1d0188e-c84a-11eb-a9b3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Протестные настроения россиян значительно снизились с января, выяснили исследователи Левада-Центра (признан российскими властями иноагентом). В начале года 45% россиян считали возможными протесты с политическими требованиями и 43% — протесты с экономическими требованиями, а сейчас так считают 28% и 30% соответственно.

Меньше четверти опрошенных выразили готовность выйти на акции протеста, если они состоятся в их населённом пункте. Акцию с политическими требованиями готовы посетить 16% респондентов, тогда как на мероприятия против падения уровня жизни или в защиту своих прав готовы выйти около 21%.

Социологи отметили, что на решение участвовать в социальных и экономических протестах влияют возраст и источники получения информации — аудитория телевидения менее склонна к выходу на акции, чем аудитория Telegram-каналов и соцсетей. При этом больше всего готовы к протесту молодые люди (до 25 лет), а меньше всего — пожилые (55 лет и старше).

Кроме того, уровень протестной активности значительно выше среди тех, кто не одобряет деятельность президента Владимира Путина (35% из них готовы участвовать в политических акциях, 38% — в акциях в защиту социальных прав), чем одобряющих его работу (готовы выйти 7% и 12% соответственно).

Ранее Левада-Центр выяснил, что уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину в мае снизился с 34% до 33%. В то же время аналогичный показатель для оппозиционера Алексея Навального стал меньше на 2 п. п. — с 4% до 2%.