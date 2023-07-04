Уровень поддержки бизнесмена Евгения Пригожина после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня упал почти вдвое, следует из данных соцопроса, проведенного специалистами Russian Field. Если раньше деятельность бизнесмена, связанную с СВО, положительно оценивали 55% опрошенных, то сейчас — 29%. При этом доля недовольных Пригожиным выросла с 14% до 39%.
Уровень общественного одобрения деятельности Пригожина начали отслеживать в феврале. К июню он вырос на 14 п. п. — с 41% до 55%, а доля тех, кто не слышал о его деятельности, сократилась с 31% до 17%. Наиболее высокий уровень поддержки бизнесмена был зафиксирован среди мужчин 45–59 лет, берущих информацию о ходе СВО из Telegram-каналов, однако после событий 24 июня одобрение деятельности бизнесмена упало до 29%.
Отмечается, что ранее популярность бизнесмена постоянно росла из-за успехов бойцов «Вагнера» в ходе спецоперации на Украине.
Сейчас 69% респондентов поддержали мнение, что шансов на успешный мятеж в России у частной военной компании не было изначально. Подавляющее большинство респондентов удовлетворены тем, как разрешился конфликт.
Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с российским коллегой Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.