Уровень поддержки Пригожина рухнул Russian Field: уровень поддержки Пригожина упал вдвое после попытки мятежа ЧВК «Вагнер»

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

Уровень поддержки бизнесмена Евгения Пригожина после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня упал почти вдвое, следует из данных соцопроса, проведенного специалистами Russian Field. Если раньше деятельность бизнесмена, связанную с СВО, положительно оценивали 55% опрошенных, то сейчас — 29%. При этом доля недовольных Пригожиным выросла с 14% до 39%.

Уровень общественного одобрения деятельности Пригожина начали отслеживать в феврале. К июню он вырос на 14 п. п. — с 41% до 55%, а доля тех, кто не слышал о его деятельности, сократилась с 31% до 17%. Наиболее высокий уровень поддержки бизнесмена был зафиксирован среди мужчин 45–59 лет, берущих информацию о ходе СВО из Telegram-каналов, однако после событий 24 июня одобрение деятельности бизнесмена упало до 29%.

Отмечается, что ранее популярность бизнесмена постоянно росла из-за успехов бойцов «Вагнера» в ходе спецоперации на Украине.

Сейчас 69% респондентов поддержали мнение, что шансов на успешный мятеж в России у частной военной компании не было изначально. Подавляющее большинство респондентов удовлетворены тем, как разрешился конфликт.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с российским коллегой Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.