Социологи заявили о сильнейшем нежелании россиян жить за границей ВЦИОМ: большинство россиян не хотят жить за границей

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Абсолютное большинство (93%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения исключают для себя вариант переезда за границу и только 5% хотят этого, следует из опроса. Это рекордный показатель с 1991 года, когда хотели уехать 16%.

Сегодня хотели бы уехать за границу на постоянное место жительства только 5% россиян, тогда как абсолютное большинство опрошенных (93%), скорее, исключают для себя такой вариант событий. За все время наблюдений процент миграционно настроенных граждан находился в диапазоне от 5% до 17%, показатели последнего года самые низкие, — говорится в сообщении.

В то же время в 2022 году аналитики фиксировали самую крупную волну эмиграции за последние десятилетия. К 2023-му демограф Алексей Ракша оценивал ее масштабы в диапазоне от 550 до 800 тысяч человек.

Ранее также публиковались результаты опроса, которые показали недовольство россиян разрывом уровня жизни и доходов в стране. Только 4% респондентов не видят социального неравенства. О том, что неравенство стало наибольшим в истории страны именно после 2015 года, заявили 37% респондентов. Еще 33% участников опроса заявили, что хуже было только в Российской империи XVIII–XIX веков.

Также ВЦИОМ сообщал, что только 10% россиян планируют свою жизнь на 10 лет вперед. В то же время каждый второй житель страны предпочитает ограничиваться планированием на год, месяц и даже неделю. Опрос проводился 21 июня при участии 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.