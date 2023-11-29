Социологи рассказали о разнице в отношении к деньгам у молодежи и пожилых Исследователь ВЦИОМа: 58% российской молодежи не доверяют вкладам для сбережений

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Больше половины российской городской молодежи не доверяет банковским вкладам как инструменту сбережений и сомневаются, что на крупную покупку можно накопить за счет небольших сумм, говорится в докладе исследовательского менеджера департамента социальных исследований ВЦИОМа Дмитрия Маркова, сообщает РБК. Социолог проанализировал опросы об отношении молодежи к сбережениям в феврале 2022 года и год спустя.

Марков отметил, что среди молодых постоянно откладывают деньги 40,5%, а среди представителей старшего поколения таких 62%, при том, что 46,5% пенсионеров говорят о нехватке средств на жизнь. Социолог назвал отношение российской молодежи к сбережениям «неопределенным». Он считает, что молодые люди «не имеют явно выраженного ценностного полюса».

58% молодежи в 2023 году (17% точно уверены и 41% скорее уверены) считают, что лучше не хранить в банках свои сбережения, а вкладывать их в то, что можно контролировать самому (недвижимость, бизнес). Годом ранее в этом были уверены 13%, а 43% скорее так думали, — отмечается в публикации.

При этом молодежь называет самыми надежными инструментами для сбережений покупку недвижимости (67%), а также приобретение ценных металлов и драгоценностей (35%). Вклад в государственном банке оказался на третьем месте — его отмечают 17% молодежи.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что банковские вклады являются наиболее доступным инструментом, с помощью которого можно защитить сбережения от инфляции. Он объяснил, что, хотя обычно темпы инфляции выше ставок по банковским депозитам, иногда происходит обратное и сейчас как раз такой момент. По его словам, вложения в золото и валюту сегодня являются не самым выгодным способом сохранить сбережения. То же самое касается и криптовалюты.