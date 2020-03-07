https://static.news.ru/photo/78e83d92-6032-11ea-9df4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Российский социологи из Томского государственного университета выяснили, что поможет учителям бороться с профессиональным выгоранием. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТГУ.

Около 60-70 % учителей часто испытывают стресс на работе. Он присутствует и у тех, кто работает в частных учебных заведениях с высокой оплатой, и в школах со сложным социальным контекстом, — привели слова доцента кафедры социологии ТГУ Романа Быкова в ТАСС.

Социолог предположил, что повышенный стресс учителей может быть связан с «эмоциональными затратами педагога на понимание чужого мира», при этом «не одного, а 30 детей». Также он сообщил, что профессиональное выгорание часто приходит из-за синдрома «отложенного результата труда», так как они не сразу понятны и видны.

Чтобы избежать профессионального выгорания, социологи советуют побольше общаться с другими учителями, заниматься рефлексией и саморазвитием. Подробные рекомендации сотрудники ТГУ планируют выпустит в виде пособия и распространить в образовательных учреждениях.

Специалисты отметили, что профессиональное выгорание может привести к ухудшению здоровья, вредным привычная и проблемам в семье.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ученикам кадетской школы в России велели называть учителей «господами». Отмечается, что школа находится в посёлке Мичуринском Рязанской области. Учитель школы пояснила, что обращение употребляется только на торжественных линейках и для рапортов, а в урочное и внеурочное время учащиеся используют стандартное обращение — по имени-отчеству.