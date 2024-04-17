Социолога Кагарлицкого переводят из СИЗО в колонию Адвокат Ерохов сообщил, что Кагарлицкого переводят из СИЗО в колонию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социолога Бориса Кагарлицкого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) этапируют из следственного изолятора Зеленограда в колонию, рассказал ТАСС адвокат Сергей Ерохов. В какое именно место лишения свободы перевезут профессора, пока неизвестно.

17 апреля во время посещения профессора Б. Ю. Кагарлицкого в СИЗО-12 (Зеленоград) мы были уведомлены, что в этот день он будет этапирован в исправительную колонию общего режима для отбывания наказания по вступившему в силу определению Апелляционного военного суда от 13 февраля 2024 года. С сегодняшнего дня я работаю над тем, чтобы выяснить, куда, точнее, в какую колонию общего режима будет этапирован профессор, — сказал юрист.

Ранее Апелляционный военный суд в Подмосковье ужесточил наказание социологу по ходатайству прокуратуры. Кагарлицкого взяли под стражу в зале суда. Помимо пяти лет колонии суд также удовлетворил просьбу прокурора о запрете социологу администрировать сайты в течение двух лет.

Гособвинитель посчитал, что суд первой инстанции вынес чрезмерно мягкий приговор. Прокурор заявил, что в нижестоящей инстанции не разъяснили, какие именно действия Кагарлицкого способствовали следствию, попросив изъять эту часть из решения. Изначально именно активное содействие подсудимого в расследовании сочли смягчающим обстоятельством.

ФСБ возбудила в отношении Кагарлицкого уголовное дело об оправдании терроризма в июле 2023 года. В декабре суд назначил ему штраф в размере 600 тысяч рублей и освободил из-под стражи.