Социолог рассказал, какой доход нужен россиянам для нормальной жизни Социолог Зубец: для нормальной жизни россиянам нужно 150 тысяч рублей в месяц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для нормальной жизни большинству россиян может хватить 100–150 тысяч рублей в месяц, рассказал в беседе с «Радио 1» социолог Алексей Зубец. Он уточнил, что именно на такую зарплату ориентируются жители России, которые ищут работу. Эксперт добавил, что на 100–150 тысяч рублей россиянин может удовлетворить свои базовые потребности, съездить в недорогой отпуск, купить простую машину, взять ипотеку или отремонтировать дом. При этом для жителей провинции, по мнению ученого, такой доход будет считаться существенным.

Средняя номинальная зарплата в России — около 60 тысяч. <...> Социология показывает, что люди хотят в 1,5–2 раза больше, чем у них зарплата. <...> То есть, по нашим исследованиям, средняя желаемая зарплата в России, на которую ориентируются люди, которые ищут работу, — это 100–150 тысяч, в Москве чуть больше, — пояснил Зубец.

Также социолог добавил, что для счастливой жизни жителям России в среднем нужен доход около 205 тысяч рублей в месяц. По его словам, в Москве этот показатель выше на 45 тысяч рублей и составляет 250 тысяч.

Минэкономразвития ранее спрогнозировало рост среднемесячной номинальной зарплаты до 80 028 рублей к 2025 году. Такие данные заложены в проекте бюджета. Согласно документу, в этом году номинальная зарплата должна составить 63 888 рублей, в следующем — 69 452 рубля, в 2024-м средняя зарплата уже должна равняться 74 804 рублям.