Социолог раскрыл, как Россия может выбраться из демографической ямы Социолог Белобородов: на одну семью должно приходиться по четыре ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы Россия выбралась из демографической ямы, средний показатель на одну семью должен составлять не менее четырех детей, считает демограф, кандидат социологических наук Игорь Белобородов. В беседе с «Царьградом» эксперт отметил, что в отдаленной перспективе это даст возможность преодолеть демографический разрыв.

Чтобы выбраться из демографической ямы, нам уже мало просто воспроизводства. Нам необходимо, чтобы средний показатель на одну российскую семью составлял не менее четырех детей. Это нам даст шансы в отдаленной перспективе, условно к 2050 году, преодолеть этот демографический разрыв, — пояснил демограф.

По его словам, в силу низкой рождаемости в 90-е годы прослойка населения репродуктивного возраста сокращается. Эксперт уточнил, что из-за этого все меньше россиян, которые могли бы стать потенциальными родителями. Кроме того, наблюдается колебание рождаемости. Белобородов подчеркнул, что в России мало семей, которые хотят троих или четверых детей. Также на демографии сказывается жизнь в городах: потребность в детях среди жителей мегаполиса всегда ниже.

Зачастую потребность в детях именно в городах почему-то вытесняется, условно, любовью к домашним животным. Проще завести собачку и реализовать вот эту потребность в детях, в ком-то близком, нежели создать семью. И эта модель поведения прогрессирует, — рассказал эксперт.

Сенатор Евгений Савченко ранее заявил, что одним из способов «спасти Россию от вымирания» может стать новое ежемесячное родительское пособие. Он предложил ежемесячно выплачивать семьям по 50 тысяч рублей на ребенка начиная с третьего месяца беременности и до достижения ребенком возраста 2,5 года.