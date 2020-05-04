Социолог предрёк появление в России затворников после самоизоляции

https://static.news.ru/photo/260a3180-8e0d-11ea-991e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Tepass/imageBROKER.com/Global Look Press

Некоторые россияне после окончания режима самоизоляции могут намеренно отказаться от социальной жизни и стать затворниками. Такое мнение высказал научный руководитель департамента политических наук Высшей школы экономики Марк Урнов.

Таким образом, по его словам, может проявиться феномен хикикомори. Этот японский термин обозначает людей, которые стремятся в наивысшей степени социального уединения. Причины и факторы этого могут быть самыми разными.

Та ситуация, которая сейчас существует, проявляет у людей <...> комплексы, которые раньше, в более нормальных условиях, сидели где-то глубоко. У людей, склонных к самоизоляции, сидению у себя в «норе», это проявится. Они почувствовали, что это им хорошо, — рассказал Урнов радиостанции «Говорит Москва».

Он предположил, что явление не станет массовым и в большей степени проявится в городах. Вместе с тем, это может оказаться «какой-то процент молодёжи».

Урнов уточнил, что «некоторый сдвиг» произойдёт по всему миру.

Ранее, как писал NEWS.ru, политолог Валерий Соловей предрёк России социальный взрыв после окончания пандемии коронавируса. Причиной может стать экономический кризис, который спровоцирует классовый конфликт, а история с эпидемией уже не будет иметь никакого значения.