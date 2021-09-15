Социолог объяснил рост числа конфликтов с мигрантами

Причиной увеличения в России числа конфликтов с мигрантами стала нервозность в обществе на фоне пандемии, считает социолог, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) в Санкт-Петербурге Даниил Александров. Он также отметил, что из-за COVID-19 выросло число конфликтов и среди коренного населения. Такое мнение он высказал в беседе с Lenta.ru.

Мы постоянно получаем истории о том, что кто-то с кем-то подрался. Возможно и в среде мигрантов в связи со всеми трудностями жизни, которые сложились в ковидную эпоху, уровень конфликтности вырос, — сказал Александров.

Специалист отметил, что в ковидную эпоху конфликтные ситуации стали в целом чаще происходить, участились разногласия не только с мигрантами, но и среди коренного населения. По словам социолога, до пандемии статистка указывала на то, что мигранты совершали преступлений не больше, чем местные жители. Более того, по его мнению, на счету мигрантов было меньше правонарушений, поскольку они всех боялись и вели себя тихо.

Также раньше этнические конфликты в основном случались среди мигрантов, родившихся в России и среди выходцев из Северного Кавказа. По мнению профессора, они иногда чувствуют себя обиженными, так как являются такими же россиянами, как и остальные, но ощущают дискриминацию.

Ранее широкий общественный резонанс вызвало убийство 67-летней пенсионерки в Подмосковье. Как сообщалось, тело женщины нашли 13 сентября в лесополосе недалеко от села Бужаниново. Подозреваемыми в изнасиловании и убийстве оказались два трудовых мигранта, их задержали. В пресс-службе администрации Сергиево-Посадского городского округа заявили, что мигранты работали на стройке одного из местных СНТ.