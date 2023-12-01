Социолог объяснил, почему россияне положительно относятся к Сталину Социолог Дорханов: Сталин стал для россиян воплощением сильного государства

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Иосиф Сталин

Многие россияне положительно относятся к фигуре Иосифа Сталина, так как он стал для них воплощением сильного государства, способного постоять за себя на международной арене, считает социолог Илья Дорханов. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт подчеркнул, что россияне также видят в нем образ, который отвечает социальным запросам.

Скорее Сталин воплощает, с одной стороны, идею сильного государства, способного отстаивать свои интересы на международной арене, а с другой — представление об утраченном социальном государстве с высоким уровнем социальной мобильности, регулярными снижениями цен и так далее. И неважно, насколько эти представления соответствуют тогдашней действительности, — пояснил социолог.

При этом он отметил, что россияне не учитывают другие аспекты, например, массовые репрессии, ограничения на разводы или смену работы, мобилизационную экономику, когда положительно высказываются о Сталине. По словам Дорханова, это больше поддержка ценностей, которые проецируются на образ, чем приверженность сталинизму.

Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин ранее предложил назвать новый российский танк в честь Иосифа Сталина. По мнению парламентария, название ИС-21 («Иосиф Сталин XXI век») будет символизировать готовность России к победе в специальной военной операции.