Социолог объяснил, почему россияне не готовы к сокращению рабочей недели Социолог Иванов: сокращение рабочей недели приведет к падению доходов россиян

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Россияне не готовы к сокращению рабочей недели, так как такая инициатива приведет к снижению доходов, заявил профессор факультета социологии СПБГУ Дмитрий Иванов. В разговоре с «Радио 1» он подчеркнул, что большинство жителей страны не поддержат подобную инициативу. По его словам, предложение не будет принято.

Уровень зарплат, доходов людей явно не подготовлен к таким изменения, поскольку любое сокращение рабочей недели ведет к сокращению заработков доходов, на это большинство пойти не может. Такая инициатива не будет принята, это обычный летний пиар-ход депутатов, — пояснил социолог.

По словам профессора, убеждение, что в некоторых отраслях уже происходит сокращение рабочих часов, неверное. Иванов пояснил, что в этих сферах на самом деле просто размытая граница отдыха и труда, из-за чего график выглядит нестандартным. При этом иногда сотрудникам данных отраслей приходится работать порой даже больше, чем при стандартном режиме.

Люди формально меньше появляются на рабочем месте, но при этом они формально свободно продолжают работать. Это характерно для наиболее продвинутых и трудоемких бизнесов, например, для IT, юриспруденции. Там люди работают гораздо больше, чем на конвейере, но выглядит, будто их продолжительность рабочего дня и недели меньше, — заключил социолог.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ранее предложила сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов. Она пояснила, что подобная концепция практикуется во многих развитых странах и отвечает возможностям отечественного рынка труда.